Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Donetsk bölgesi zor durumda!

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy’den cephe hattındaki durumla ilgili rapor aldığını belirtti.

Donetsk bölgesinde durumun zor olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ancak tugaylarımız mevzileri koruyor ve işgalciyi yok etmek için mümkün olan her şeyi yapıyor." bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, Rusya’nın Kursk bölgesindeki operasyonlarına ilişkin, "Hedeflerimizi yerine getiriyoruz. Rusya topraklarındaki tampon bölge Ukrayna’yı, Rusya’nın savaşı ülkemizin doğusuna yayma girişimlerinden koruyor ve Rusya’nın önemli ölçüde kayıp vermesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"İstihbarata göre, 27-28 Ekim'de Rusya, ilk Kuzey Koreli askerleri muharebe bölgelerine konuşlandıracak"

Sırskiy’in "Rusya’nın Kuzey Kore’den asker getirdiği bilgisini verdiğine" dikkati çeken Zelenskiy, "İstihbarata göre 27-28 Ekim'de Rusya, ilk Kuzey Koreli askerleri muharebe bölgelerine konuşlandıracak. Bu, Kazan’da bugünlerde dolaşan dezenformasyonların aksine Rusya’nın açıkça gerilimi tırmandırma adımıdır." yorumunda bulundu.

Zelenskiy, Kuzey Kore’nin çatışmalara fiilen dahil olmasının engellenmesinin gerektiğini belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanlığından 24 Ekim'de yapılan açıklamada, ilk Kuzey Kore askeri birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesine getirildiği iddia edilmişti.