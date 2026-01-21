Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kiev’in yüzde 60’ı elektriksiz, ek kaynak seferberliği şart

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun son dönemdeki hava saldırılarının Kiev ve çevresindeki enerji altyapısında ciddi hasara yol açtığını bildirdi. Zelenskiy, Kiev’in yanı sıra Harkiv, Sumi, Çernihiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde durumun en zor seviyede olduğunu belirtti.

Kiev’de sabah saatleri itibarıyla yaklaşık 4 bin hanede ısıtmanın hala sağlanamadığını aktaran Zelenskiy, başkentin neredeyse yüzde 60’ının elektriksiz olduğunu söyledi. Kent genelinde onarım ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Zelenskiy, mevcut kapasitenin yetersiz kaldığını ve ilave önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

"Ek kaynaklar acilen seferber edilmeli"

Kent yönetiminin “zamana ihtiyaç var” değerlendirmesine katılmadığını belirten Zelenskiy, ek kaynakların acilen seferber edilmesi gerektiğini kaydetti. Enerji şebekeleri ve trafo merkezlerindeki onarımların hızlandırılması için Ukrenergo ve hükümet yetkilileriyle temasların sürdüğünü aktardı.