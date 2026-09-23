Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin’le görüşmeye hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 81’inci Genel Kurul görüşmeleri dolayısıyla bulunduğu New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy, savaşın en kısa süre içerisinde bitirilmesi gerektiğini belirterek, “Bence hepimizin mümkün olan en kısa sürede harekete geçmesi gerekiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bitirilmesi için liderler bir araya gelmeli” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Zelenskiy, Trump'ın, ABD-Rusya-Ukrayna liderlerinin zirvesi için bir çalışma yapabileceğini bildirdi. Zelenskiy, “Üçlü bir görüşmeye hazırım ama Putin'in buna hazır olduğunu düşünmüyorum. Savaşı bitirmeye hazır değil. Enerji sektörümüz hedef alınmadığı sürece enerji ateşkesine hazırız” diye konuştu.