Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya'ya toprak takası önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya toprak değişimi teklifinde bulundu. Guardian gazetesine açıklama yapan Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna kontrolündeki alanlara karşılık, Ukrayna'nın işgal altındaki bir bölgesinden çekilmesini önerdi. Ancak Zelenskiy, Kursk'a karşılık hangi Ukrayna topraklarını talep ettiğini belirtmeyerek, "Bunu bilemiyorum, zamanla göreceğiz. Fakat tüm topraklarımız bizim için değerli" şeklinde konuştu. Halihazırda Ukrayna topraklarının yüzde 20'sinde Rus askeri bulunuyor.

Geçen Ağustos ayında Ukrayna ordusu Rusya içlerindeki Kursk bölgesine sürpriz bir saldırı başlatmıştı. Kiev'in bu hamle ile Rus ordusunun dikkatini dağıtmayı ve gelecekteki müzakerelerde bu toprakları pazarlık unsuru olarak kullanmayı hedeflediği değerlendiriliyordu.

Ordudan genç gönüllüler için kampanya

Savaşta neredeyse üçüncü yılın sonuna gelinirken Ukrayna Savunma Bakanlığı orduya daha fazla personel bulabilmek için genç gönüllülere 24 bin dolar önerdi.

Hükümet 18-24 yaş arasındakilerin orduya gönüllü katılımı için ise yeni bir program başlattı. Yaklaşık 24 bin dolarlık para ödülüne ek olarak orduyla 12 aylık sözleşme imzalayanlara düşük faizli konut kredisi sözü de veriliyor.

Rusya karşısında personel eksikliği çeken Ukrayna, zorunlu askerlik yaşını 27'den 25'e düşürmüştü. Savaşın başında ilan edilen sıkıyönetimle 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmesi yasaklanmıştı. Ancak daha önce ABD'den gelen önerilere rağmen zorunlu askerlik yaşı 18'e çekilmedi.

ABD'li Bakan madenler için Ukrayna'ya gidiyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent nadir toprak elementlerine ilişkin muhtemel bir anlaşmayı görüşmek üzere bu hafta Ukrayna'ya seyahat edecek. Bessent, Donald Trump yönetimden bakan düzeyinde Ukrayna'yı ziyaret eden ilk kişi olacak.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteği karşılığında nadir toprak elementlerinin transferine olumlu yaklaşan Zelenskiy, ülkenin nadir toprak elementleri yataklarının yarısının halihazırda Rus işgali altındaki bölgelerde bulunduğunu söylüyor.

Moskova'nın füze yapımında da gerekli olan bu madenleri Kuzey Kore ve İran'ın kullanımına açabileceğini söyleyen Zelenskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Putin'i durdurmalı ve bizim olanı korumalıyız" dedi.

Trump, cep telefonlarından elektrikli otomobillere yaygın kullanım alanı bulunan nadir toprak elementlerinin transferi için, "Oraya giden parayı geri istiyorum. Onlara (silah yardımının) karşılığı olarak 500 milyar dolarlık nadir toprak elementi istediğimi söyledim. Prensipte bunu kabul ettiler, en azından kendimizi aptal gibi hissetmeyelim" demişti.

Zelenskiy'e göre Ukrayna Avrupa'nın en büyük titanyum ve uranyum rezervine sahip. Bu madenler havacılık ve nükleer endüstriler için kritik önemde.

Kiev ve Washington, ABD'den Avrupa ülkelerinin kullanımı için ithal edilecek sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) saklanması için Ukrayna'daki gaz depolama tesislerinin kullanımını da görüşüyor. Zelenskiy ülkesinin tüm Avrupa için bir LNG merkezi olabileceğini söylüyor.

Münih dönüşü Trump'a rapor sunulacak

Trump'ın ekibinin savaşı bitirmeye yönelik girişimleri de hızlandı.

Rusya ABD'den farklı seviyede yetkililerle iletişim halinde olduklarını ve bu diyaloğun hızlandığını söyledi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov görüşmelere dair daha fazla detay ise vermedi.

Bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov, Trump'ın Kiev'in NATO'ya katılım hedefini bir sorun olarak nitelemesinden memnun olduğunu söyledi. Lavrov, ilk kez ABD'nin bunu bir sorun olarak kabul ettiğine işaret ederek bu konunun nihayet konuşulabileceğini kaydetti.

NATO Ukrayna'ya İttifak'a katılım kapısını 2008 yılında açmıştı.

Trump 7 Ocak'ta Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, "Sorunun büyük bir parçası da, yıllardır, Putin'den de önce, Rusya Ukrayna'nın NATO'ya katılımına itiraz ediyordu" diyerek Kiev'le NATO'nun yakınlaşmasının hatalı olduğunu söylemişti.

Trump özel temsilcisi Keith Kellogg'un 20 Şubat'ta Ukrayna'da savaşı bitirmeye yönelik planı görüşmesi bekleniyor. Kellogg Amerikan haber ajansı AP'ye yaptığı açıklamada, 14-16 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Ukraynalı ve Avrupalı liderlerle bir anlaşmayı görüşeceğini, Münih'ten döndükten sonra Başkan Trump'a eldeki seçeneklere dair bir rapor sunacağını söyledi.

Bu arada Rusya'da 2021 yılından beri tutuklu bulunan Amerikalı tarih öğretmeni Marc Fogel serbest bırakıldı. Ülkesine dönen Fogel'ı havalimanında Trump karşıladı. Trump Fogel'ın Moskova ile nasıl bir anlaşma karşılığında serbest kaldığı sorusuna, "Çok adil, çok çok adil, yıllardır görmediğiniz türden bir anlaşma" yanıtını verdi.