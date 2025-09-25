Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaş bitince görevi bırakacağım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Axios'a yaptığı açıklamada, Rusya ile devam eden savaşın sona ermesinin ardından görevinden ayrılmaya hazır olduğunu söyledi.

Zelenskiy, öncelikli hedefinin savaşı bitirmek olduğunu ve bu amacına ulaştıktan sonra tekrar devlet başkanlığı için aday olmayı düşünmediğini kaydetti.

Axios'un aktardığına göre Zelenskiy, "Benim hedefim savaşı bitirmek, makamda kalmaya devam etmek değil" dedi.