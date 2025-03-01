Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna halkının yalnız olmadığını bilmesi önemli

Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, ABD temasları kapsamında Washington'daki Ukrayna Evi'nde Ukrayna toplumun temsilcileri ile bir araya geldiğini belirtti.

"Ukrayna halkının yalnız olmadığını bilmesi önemli"

Ukrayna halkının bugün yalnız olmadığını ifade eden Zelenskiy şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın sesinin duyulması, ne savaş sırasında ne de sonrasında hiç kimsenin bunu unutmaması bizim için çok önemlidir. Ukrayna halkının, yalnız olmadığını, çıkarlarının dünyanın her ülkesinde, her köşesinde temsil edildiğini bilmesi önemlidir."

Zelenskiy, "Bu zor zamanlarda verdiğiniz destek, Ukrayna ve Ukraynalılar için gösterdiğiniz tüm çabalar, sadece diplomatik ve maddi değil, aynı zamanda siyasi ve dua yoluyla da verdiğiniz yardımlar için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.