Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Yandex veri merkezleri saldırısını kabul etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya’da düzenlenen Varşova Güvenlik Forumu’na video konferans yöntemiyle hitap etti. Konuşmasının hemen başında ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığı duyurusuna değinen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump’ın paylaşımını "beklenmedik ama çok önemli" şeklinde nitelendirdi.

Zelenskiy, "Trump’ın paylaşımını hemen ardından Rusya, Harkov’daki bir elektrik santraline hedefli bir saldırı düzenledi ve enerji sistemlerimize daha fazla zarar verdi. Putin’in Truth Social’ı takip etmediği açık" dedi. Ukrayna tarafının enerji ateşkesi fikrini derhal desteklediğini vurgulayan Ukraynalı lider, "Rusya, bu kış enerji ateşkesini kabul etmezse karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Bizim misilleme saldırılarımız nedeniyle yaşanan yakıt sıkıntısı ve yanan rafineriler, Rusya açısından elbette acı verici. Ancak bunlar, Hürmüz krizinde kaybedilebilecek miktarlarla aynı değil. Rusya, rafinerilerine ve petrol ihracatına yönelik uzun menzilli saldırılarımızı durdurmamızı istiyorsa, enerji sistemimize ve kritik altyapımıza yönelik saldırılarını durdurmalı. İnsanlarımızı öldürmeyi bırakmalı. Tek mesele bu" diye konuştu.

"Enerji ateşkesine uymaya hazırız"

ABD Başkanı Trump’ın ilan ettiği enerji ateşkesinin Rusya tarafından ihlal edildiğini söyleyen Zelenskiy, "Rusya da aynı şeyi yapmaya hazırsa, enerji ateşkesine uymaya hazırız. Onlar kabul ederse biz de kabul ediyoruz" dedi.

Zelenskiy, "Amerikalılar gerçekten devreye girer ve Rusların enerji ateşkesine uymasını sağlarsa, bu savaşın sona erdirilmesi yolunda büyük bir adım olur. ABD’ye minnettarız ve enerji ateşkesi fikrini destekliyoruz. Şimdi, Rusya da bu enerji ateşkesini kabul ettiğini göstermeli" ifadelerine yer verdi.

"Saldırılarımız Yandex veri merkezlerine ulaştığında, birçok sosyal medya platformunda nefes almak birdenbire biraz daha kolaylaştı"

Ukrayna’nın Rusya’nın veri merkezlerine yönelik operasyonlarına karşılık vererek Yandex veri merkezlerini vurduğunu söyleyen Zelenskiy, "Saldırılarımız Yandex veri merkezlerine ulaştığında, birçok sosyal medya platformunda nefes almak birden bire biraz daha kolaylaştı. Çok sayıda insan bunu fark etti. Nefret, kutuplaşma ve provokasyonlar azaldı. Çünkü botlar azalmıştı" şeklinde konuştu.

ABD’nin dünyanın en güçlü ülkesi olduğunu ve ABD’nin Rusya’ya yaptırımları hafifletmesi ve taviz vermesine değil Rusya’ya baskı uygulamasına ihtiyaç duyduklarını söyleyen Zelenskiy, "Böylece en azından ABD Başkanının dün paylaşımında sözünü ettiği enerji ateşkesini sağlayabiliriz" dedi.

Ukrayna ve Polonya’nın müttefik ülkeler olduğunu ve ortak üretime her iki tarafı da güçlendirecek anlaşmalara ihtiyaç bulunduğunu ifade ettiği konuşmasında Zelenskiy, "Rusya’nın istediği gibi bizi yenmesine ve ardından size yönelmesine izin vermemeliyiz. Birlikte durduğumuzda Rusya’nın hiçbir şansı yok. Bugün zamanınızı Washington’ın tek bir mesajı duymasını sağlamaya ayırın. Enerji ateşkesi ve gerilimi azaltmaya yönelik adımlar gerçekten gerekli. Ancak bunlara Truth Social’da değil, gerçek hayatta ihtiyacımız var. Rusya’nın savaşını sona erdirmeliyiz. Güvenliği garanti altına almalıyız. Avrupa ve ABD olarak birlikte durmalıyız" dedi.

"Ukrayna’da seçimlerin güvenlik açısından imkansız olduğu açık"

ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’da yeni bir devlet başkanına ihtiyaç duyulduğu açıklamaları kendisine sorulan Zelenskiy, bu soruya "Ukrayna’da seçimlerin güvenlik açısından imkansız olduğu açık. Gece gündüz saldırılara maruz kalıyoruz" ifadeleriyle yanıt verdi. Zelenskiy, "Ateşkes sağlanırsa ve Amerikalılar, Ruslarla böyle bir anlaşmaya varırsa parlamentomuzla çalışmaya ve zorlu çözümler bulmaya hazırım. Burada çok hızlı bir şekilde seçime gidilebilmesi için mevzuatın ve anayasanın değiştirilmesinden söz ediyorum" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump tarafından duyurulan enerji ateşkesinden daha önce haberi olup olmadığı sorusuna Zelenskiy, "Hayır bundan haberimiz yoktu. ABD Başkanının bir enerji ateşkesi sağladığını biz de medyadan öğrendik. Belki de ekiplerinin Ruslarla bir temas kurduğunu düşündüm. Sanırım Ruslarla belirli çerçevede sürekli temas halindeler. Ruslarla böyle bir ateşkesi hangi yöntemle sağlayacakları bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan, insanların elektriğe erişebilmesi ve temel hizmetlerin çalışması" cevabını verdi.

Zelenskiy, "Ancak Rus tarafının bu teklifi kabul ettiğini duymadım. Bu garip görünüyor. Bu konuda bir açıklama da duymadım. Eylemlerinde de bunu görmedik çünkü enerji tesislerimizden birkaçını vurdular. Ancak bu enerji ateşkesi konusunda desteğimize sahip olan Başkan Trump’ın Putin’in bu öneriyi kabul etmesini sağlayabileceğini umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

ABD’nin Rusya’dan dizel alımı kararının Ukrayna’ya destek ile bağdaşıp bağdaşmadığı sorusuna cevap veren Ukraynalı lider, "Bu düzenlemelerin doğru olmadığını düşünüyorum. Rusya’nın sunacağı miktarların da piyasayı etkilemeyeceği düşüncesindeyim. 300 ila 500 bin ton diye bir miktar duyduk. Bunu düşünün. Küresel tüketim ayda 120 milyon ton. Bunun hissedilebilir bir etkisi olması mümkün değil. Başkaları farklı düşünüyor olabilir. Bu nedenle bu kararın arkasında başka gerekçeler olduğuna inanıyorum. O halde ABD, neden (Rusya yerine) Ukrayna ile bir dizel anlaşması yapmıyor? Anlaşmanın Ukrayna ile yapılmasını teklif edelim. Sonuçta bu gemilerin hareket edip etmemesini biz etkiliyoruz. Rafinerilerin çalışıp çalışmamasını biz belirliyoruz. Gelin bunu yapalım. Bizim için önemli olan elektrik. Enerji şebekemizin korunmasını garanti edebilirlerse, onların dizel altyapısına misilleme yapmayız" dedi.

Zelenskiy’den 2-3 ay içinde yaşanabilecek bir tahıl krizi uyarısı

Savaşın Ukrayna halkı için çok büyük bir sınav olduğunu ve tek çıkış yolunun savaşın sona ermesi olduğunu vurgulayan Ukraynalı lider, "Şu anda Rusya’nın bu savaşı sona erdirmek istediğine dair bir işaret görmüyoruz. Gerilimi azaltacak temel adımları da görmüyoruz. Herkes dizelden söz ediyor ama tahıl konusunu unutuyor. İnanın bana, iki üç ay içinde herkes tarım sektöründe bir krizden söz edecek. Çünkü Afrika ülkeleri, Asya’daki bazı ülkeler ve Orta Doğu için gıda sıkıntısı ortaya çıkacak. Bu pazarlara milyonlarca ton gıda ihraç ediyoruz. Şimdi deniz yolu engelleniyor ve ABD bunun etkisini hissetmiyor. Dolayısıyla mesele sadece enerji değil. Yaptığım benzetme için kusura bakmayın ama bu yeni bir Hürmüz. Gıda tedarik yollarının engellenmesi büyük bir sorun ve birçok ülkenin açlıkla karşı karşıya kalması demek" ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı Tusk: Rusya’nın gerilimi azaltmakla, ateşkesle ve barışla ilgilenmediğinden eminim

Forumun açılışında konuşan Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı "iyilik ve kötülük" arasındaki mücadeleye benzetti. Tusk, "Rusya, hakimiyet kurmak için çalışıyor. Ukrayna ise hayatta kalmak için savaşıyor. Biz Polonyalılar, bunu Avrupa’da ve dünyada bu kadar yüksek sesle dile getirirken, bunu çatışma arayışında olduğumuz için yapmıyoruz. Avrupa’da tehlikeli ve romantik bir macera peşinde değiliz. Coğrafyamız, tarihimiz ve aklımız nedeniyle söylüyoruz. Hiç kimse gerilimin tırmanmasını ve savaş istemiyor. Hepimiz, barışın hayalini kuruyoruz. Ancak barışa giden yol zayıflıktan değil, tüm imkanlarla saldırganı durdurmaktan geçiyor" dedi.

Rusya’nın planlarının Ukrayna ile sınırlı kalmayacağı uyarısında da bulunan Tusk, "Rusya, hakimiyetini 1989 öncesi düzeye geri getirmek için Avrupa’daki mevcut güvenlik mimarisini yıkmak istiyor. Bundan hiç şüphemiz yok. Polonya’da (NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı - SACEUR) General Grynkewich ile de bunu konuştum. Farklı senaryolara hazırlanıyoruz. Savunmaya büyük yatırım yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Rusya’nın ABD Başkanı Trump’ın enerji ateşkesi ilanına Harkiv’deki enerji altyapısına saldırarak cevap verdiğini söyleyen Tusk, "Her seferinde aynı şey oluyor. Rusya’nın gerilimi azaltmakla, ateşkesle ve barışla ilgilenmediğinden eminim. Rusya, sadece hakimiyet kurmakla ilgileniyor" dedi.

Tusk, bu nedenle Rusya’ya yönelik yaptırımların ciddi bir şekilde artırılması için Avrupalı partnerlerini ikna etmeye çalışacağını söyledi.