Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Noel dileği: O ölsün!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Noel arifesinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında sert ve dikkat çekici mesajlar verdi. Konuşmasında isim vermeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef aldığı düşünülen ifadeler kullanan Zelenskiy, sözleriyle uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Zelenskiy’nin, “Bugün hepimiz aynı hayali paylaşıyoruz, hepimiz için tek bir dilek var: O ölsün” şeklindeki açıklaması, dünya basınında Putin’e yönelik açık bir gönderme olarak değerlendirildi. Açıklama, savaşın gölgesinde geçen Noel arifesinde tansiyonu daha da yükselten bir çıkış olarak yorumlandı.

20 maddelik barış planı

Zelenskiy’nin açıklamaları, Ukrayna ve ABD’li yetkililer tarafından hazırlanan ve Moskova’ya iletilen güncellenmiş 20 maddelik barış planının gündemde olduğu bir döneme denk geldi. Söz konusu planda, cephe hattının mevcut sınırlar boyunca dondurulması, Ukrayna’da seçimlerin yapılması gibi maddeler yer alıyor.

Zelenskiy, Rusya’dan çarşamba akşamına kadar yanıt beklediklerini söyledi. Kremlin ise Rusya Devlet Başkanı Putin’in plan hakkında bilgilendirildiğini doğruladı ancak ayrıntı vermedi.

Plan kapsamında Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde anlaşmanın imzalandığı tarihteki askeri konuşlanma hattının fiili temas hattı olarak kabul edilmesi öngörülüyor. Ayrıca çatışmaları sona erdirmek amacıyla kuvvetlerin yeniden konuşlandırılmasını ve olası özel ekonomik bölgelerin sınırlarını belirleyecek bir çalışma grubunun kurulması planlanıyor.

“En zor başlık”

Zelenskiy, toprak meselesinin müzakerelerdeki “en zor başlık” olduğunu belirterek, bu konunun devlet liderleri düzeyinde ele alınacağını söyledi.

Diplomatik girişimler sürerken, Rus ordusu doğu cephesinde ilerlemeye devam ediyor. Ukrayna ordusu, ağır çatışmaların yaşandığı Siversk kentinden askerlerini geri çektiğini ve bunun askerlerin hayatını korumak amacıyla yapıldığını açıkladı. Rusya’nın bölgede insan gücü açısından üstünlüğe sahip olduğu belirtildi.