  Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaşımını alıntılayarak, Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkürlerini etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür
Zelenskiy, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın gönderisini alıntılayarak paylaşım yaptı.

Ukrayna lideri, söz konusu paylaşımda Türkiye'ye destek için teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, daha önce dört kez iştirak ettiğim 'Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin bugün beşincisine çevrim içi olarak katıldım. Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde hibrit formatta gerçekleşen toplantıda, ABD Başkanı Sayın Trump'ın aldığı inisiyatif sonrasında Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için diplomatik çabalar ele alındı.

Türkiye olarak kalıcı barışın tesisi için her alanda öncü rol üstlenmeye hazır olduğumuzu, taraflar arasında diplomasi ve diyalogun öncelenmesi gerektiğini bir kez daha yineliyoruz. Adil ve kalıcı barış sağlanıncaya kadar, tüm imkanlarımızla diplomatik sürece katkı sunmaya devam edeceğiz."

