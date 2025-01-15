  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin maaşı gündem oldu: Asgari ücrete denk geliyor
Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin maaşı gündem oldu: Asgari ücrete denk geliyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy aylık 28 bin grivna yani yaklaşık 23 bin TL maaş aldığını açıkladı. Ukrayna Haber Ajansı’na göre, Zelenskiy bu maaş üzerinden 66 bin 500 grivna (56 bin TL) vergi ödedi. Cumhurbaşkanı maaşına herhangi bir prim veya ek ödeme yapılmadığı da vurgulandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin maaşı gündem oldu: Asgari ücrete denk geliyor
Takip Et

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’nin gelirleri, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ın kazançlarıyla kıyaslandığında oldukça düşük kaldı. Yermak, 2024 yılında 582 bin grivna (1,4 milyon ruble veya 13 bin 800 dolar- 489 bin TL) gelir elde etti. Yermak’ın aylık maaşı 121 bin 270 grivna (291 bin ruble veya 2 bin 800 dolar- 102 bin TL) olarak açıklandı.

Bu gelir düzeyi, Zelenskiy’nin 2021 yılında ailesiyle birlikte toplamda kazandığı 10,824 milyon grivnaya (yaklaşık 398 bin dolar- 14 milyon TL) kıyasla ciddi bir düşüşe karşılık geliyor. 2022 yılında bu gelir, üçte bir oranında azalarak 3,692 milyon grivna (98 bin dolar- 3 milyon TL)) seviyesine gerilemişti. Gelirlerdeki düşüş, devlet tahvillerinin satışından elde edilen gelirlerin azalmasına bağlandı.

Dünya liderleri arasında maaş karşılaştırmalarında, Zelenskiy’nin gelirinin düşük bir seviyede olduğu görülüyor. Örneğin, Singapur Başbakanı Lawrence Wong yıllık yaklaşık 1,69 milyon dolar kazanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllık maaşı 113 bin 600 dolar (4 milyon TL) olarak kayıtlara geçti. Putin, yıllar önce maaşı hakkında esprili bir şekilde “Getiriyorlar, biriktirip hesaba yatırıyorum, saymıyorum bile” ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan ile Rusya arasında gerginlik: Rus Büyükelçi Kopırkin, bakanlığa çağırıldıErmenistan ile Rusya arasında gerginlik: Rus Büyükelçi Kopırkin, bakanlığa çağırıldıDünya
Pegasus'tan Kıbrıs'a 1 Euro'luk uçak bileti kampanyası: İşte geçerli tarihler...Pegasus'tan Kıbrıs'a 1 Euro'luk uçak bileti kampanyası: İşte geçerli tarihler...Ekonomi
Türkiye üretimli Dubai çikolataları Almanya'da satıştan kaldırılıyorTürkiye üretimli Dubai çikolataları Almanya'da satıştan kaldırılıyorDünya

 

Dünya
Belçikalı aşırı sağcı lider Van Grieken: Trump'ın yemin törenine katılacağım
Belçikalı aşırı sağcı lider Van Grieken: Trump'ın yemin törenine katılacağım
Los Angeles alevlerle boğuşuyor... Oscar Töreni iptal mi edilecek?
Los Angeles alevlerle boğuşuyor... Oscar Töreni iptal mi edilecek?
Kremlin Sözcüsü Peskov: Gazzeliler için ateşkes ve barışın sağlanması son derece gerekli
Kremlin Sözcüsü Peskov: Gazzeliler için ateşkes ve barışın sağlanması son derece gerekli
BM: Dünya genelinde 473 milyondan fazla çocuk çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor
BM: Dünya genelinde 473 milyondan fazla çocuk çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor
Zelenskiy: Rus ordusu Ukrayna'nın enerji altyapısına yoğun hava saldırısı düzenledi
Zelenskiy: Rus ordusu Ukrayna'nın enerji altyapısına yoğun hava saldırısı düzenledi
Ermenistan ile Rusya arasında gerginlik: Rus Büyükelçi Kopırkin, bakanlığa çağırıldı
Ermenistan ile Rusya arasında gerginlik: Rus Büyükelçi Kopırkin, bakanlığa çağırıldı