Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’nin gelirleri, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ın kazançlarıyla kıyaslandığında oldukça düşük kaldı. Yermak, 2024 yılında 582 bin grivna (1,4 milyon ruble veya 13 bin 800 dolar- 489 bin TL) gelir elde etti. Yermak’ın aylık maaşı 121 bin 270 grivna (291 bin ruble veya 2 bin 800 dolar- 102 bin TL) olarak açıklandı.

Bu gelir düzeyi, Zelenskiy’nin 2021 yılında ailesiyle birlikte toplamda kazandığı 10,824 milyon grivnaya (yaklaşık 398 bin dolar- 14 milyon TL) kıyasla ciddi bir düşüşe karşılık geliyor. 2022 yılında bu gelir, üçte bir oranında azalarak 3,692 milyon grivna (98 bin dolar- 3 milyon TL)) seviyesine gerilemişti. Gelirlerdeki düşüş, devlet tahvillerinin satışından elde edilen gelirlerin azalmasına bağlandı.

Dünya liderleri arasında maaş karşılaştırmalarında, Zelenskiy’nin gelirinin düşük bir seviyede olduğu görülüyor. Örneğin, Singapur Başbakanı Lawrence Wong yıllık yaklaşık 1,69 milyon dolar kazanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllık maaşı 113 bin 600 dolar (4 milyon TL) olarak kayıtlara geçti. Putin, yıllar önce maaşı hakkında esprili bir şekilde “Getiriyorlar, biriktirip hesaba yatırıyorum, saymıyorum bile” ifadelerini kullanmıştı.