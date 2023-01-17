Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Arestoviç istifa etti
Dnipro'da bir binaya füze isabet etmesinin "Ukrayna hava savunma güçlerinin hatası nedeniyle meydana gelmiş olabileceği" şeklindeki sözlerinin ardından Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Arestoviç istifa etti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestoviç, Telegram hesabından, "İstifa mektubunu yazdım. Uygar davranış örneği göstermek istiyorum. Temel bir hata istifa gerektirir." paylaşımında bulunan Arestoviç, Dnipro sakinlerinden ve Ukrayna halkından da özür diledi.
14 Ocak'ta Dnipro kentinde 9 katlı konuta füze isabet etmiş, 40'tan fazla sivil hayatını kaybetmişti.
Ukrayna, saldırının Rus ordusu tarafından düzenlendiğini açıklamış, Rusya ise iddiaları yalanlamıştı.
Arestoviç, katıldığı bir programda, Dnipro'da apartmana füze isabet etmesinin Ukrayna hava savunma sistemindeki hatadan kaynaklanabileceğine dair çıkarımlarda bulunmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Arestoviç'in sözlerini örnek göstererek, saldırının Rus ordusunca yapıldığına ilişkin suçlamaları reddetmişti.