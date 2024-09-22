Ukrayna, devlete ait cihazlarda Telegram kullanımını yasakladı

Ülkenin Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (RNBO), bunun, 2022'de Ukrayna'ya tam ölçekli bir işgal başlatan Rusya'nın oluşturduğu tehditleri "en aza indirmek" için yapıldığını söyledi.

RNBO tarafından yapılan açıklamada, "Telegram, düşman tarafından siber saldırılar, kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım dağıtımı, kullanıcı konumu tespit etme gibi amaçlarla aktif olarak kullanılıyor" denildi.

Telegram, hem Ukrayna'da hem de Rusya'da hükümet ve ordu tarafından yaygın olarak kullanılıyor.

RNBO tarafından yapılan açıklamada, yasağın Ukrayna'nın en üst düzey bilgi güvenliği yetkilileri, ordu ve milletvekillerinin katıldığı bir toplantıda kararlaştırıldığı belirtildi.

Askeri istihbarat şefi Kyrylo Budanov'un, Rus özel servislerinin Telegram kullanıcılarının kişisel yazışmalarına, hatta silinmiş mesajlarına bile erişebildiğine dair güvenilir kanıtlar sunduğu belirtildi.

Budanov, "Ben her zaman ifade özgürlüğünü destekledim ve desteklemeye devam ediyorum, ancak Telegram meselesi ifade özgürlüğü meselesi değil, ulusal güvenlik meselesidir" diye konuştu.

İddialar karşısında Telegram, "Uygulamamız Rusya dahil hiçbir ülkeye hiçbir zaman mesajlaşma verisi sağlamamıştır. Silinen mesajlar sonsuza dek silinir ve teknik olarak kurtarılması imkansızdır" açıklamasında bulundu.

Şirket, "Telegram'ın araştırdığı sözde 'sızdırılmış mesajların' her örneğinin, ister el koyma yoluyla isterse kötü amaçlı yazılım yoluyla olsun, tehlikeye atılmış bir cihazın sonucu olduğunu" ekledi.