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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifasını verdi

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın istifa dilekçesini parlamentoya sunduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifasını verdi
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Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Kuleba'dan istifa dilekçesi aldıklarını belirterek, istifanın bir sonraki genel kurul oturumlarının birinde değerlendirileceğini ifade etti.

Gece saatlerinde yaptığı bir başka paylaşımda Stefançuk, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı İrina Vereşçuk ile Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olha Stefanişina’nın da parlamentoya istifa dilekçelerini sunduğunu bildirdi.

Dün Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin, Adalet Bakanı Denis Malyushka, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strelets ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Vitali Koval parlamentoya istifa için başvuru yapmıştı.

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