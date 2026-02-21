Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcisi Salih ile görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Kiev’de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) temsilcisi Salih ile bir araya geldi.

Hangi konular ele alındı?

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre görüşmede, Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırıları karşısında kış yardımları da dahil olmak üzere UNHCR’nin Ukrayna’ya sağladığı desteğin sürdürülmesi ele alındı. Ayrıca yurt dışında bulunan Ukraynalılara yönelik bölgesel destek planının etkin uygulanması değerlendirildi.

Sybiha, Ukrayna’nın direncini koruduğunu ve Rusya’nın tam kapsamlı saldırılarının başladığı günden bu yana edinilen tecrübenin uluslararası iş birliği açısından önemli bir birikim oluşturduğunu ifade etti. Ukrayna’nın bu deneyimi paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Savaş devam ederken dahi savaş sonrası toparlanma, güvenli geri dönüş, yeniden inşa ve sürdürülebilir kalkınma konularının gündemde olduğunu kaydeden Sybiha, kırılgan durumdaki Ukraynalılara sağlanan hayati yardımlar ve yerel tedarik yoluyla küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen destek için teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ile UNHCR arasında, yurt dışındaki Ukrayna vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmetlerinin kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan bir Mutabakat Muhtırası imzalandı.