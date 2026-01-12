Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha Norveçli mevkidaşı Eide ile bir araya geldi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide’yi Kiev’de bir araya geldi. Görüşmede iş birliği, barış çabaları ve savunma konuları ele alındı.
"Ukrayna ve Norveç, yüzyıllara dayanan ortak bir geçmişe sahip yakın müttefiklerdir"
Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Sybiha görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Soğuk bir kış gününde Norveç Dışişleri Bakanı Eide’yi Kiev’de ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Ukrayna ve Norveç, yüzyıllara dayanan ortak bir geçmişe sahip yakın müttefiklerdir.” ifadelerini kullandı.
Sybiha, görüşmenin başlangıcında, “Ukrayna’yı ve ortak değerlerimizi savunmak için hayatlarını kaybeden şehitlerimizi anarak başladık. Bugün karşılıklı fayda sağlayan iş birliğimizi, barış çabalarını, Ukrayna’nın savunma ve dayanıklılığını tartışacağız.”
dedi.
Bakan Sybiha, Norveç’in Ukrayna’ya verdiği destek için teşekkürlerini de iletti.