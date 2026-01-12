Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha Norveçli mevkidaşı Eide ile bir araya geldi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Norveç Dışişleri Bakanı Eide ile Kiev’de bir araya geldi.

"Ukrayna ve Norveç, yüzyıllara dayanan ortak bir geçmişe sahip yakın müttefiklerdir"

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Sybiha görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Soğuk bir kış gününde Norveç Dışişleri Bakanı Eide’yi Kiev’de ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Ukrayna ve Norveç, yüzyıllara dayanan ortak bir geçmişe sahip yakın müttefiklerdir.” ifadelerini kullandı.

Sybiha, görüşmenin başlangıcında, “Ukrayna’yı ve ortak değerlerimizi savunmak için hayatlarını kaybeden şehitlerimizi anarak başladık. Bugün karşılıklı fayda sağlayan iş birliğimizi, barış çabalarını, Ukrayna’nın savunma ve dayanıklılığını tartışacağız.”

dedi.

Bakan Sybiha, Norveç’in Ukrayna’ya verdiği destek için teşekkürlerini de iletti.