Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Rusya bizi enerjiden mahrum bırakmayı amaçlıyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, bu sabah Ukrayna'ya yönelik büyük Rus füze saldırısının, öncelikli olarak enerji sistemini hedef aldığını ifade etti.

"Rusya Ukrayna'yı enerjiden mahrum bırakmayı amaçlıyor"

Rusya’nın Ukrayna’yı enerjiden mahrum bırakmaya çalıştığını belirten Sybiha, “Bunun yerine, onu terör araçlarından mahrum bırakmalıyız. 20 NASAMS, HAWK veya IRIS-T hava savunma sisteminin acil teslimatı çağrımı yineliyorum.” dedi.