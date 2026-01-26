Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Ukrayna, Litvanya'nın ilkeli duruşunu her zaman hatırlayacaktır

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Litvanya temasları sırasında yanında bulunmaktan onur duyduğunu belirterek açıklama yaptı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Litvanya’nın Ukrayna’ya sağladığı desteği takdir eden Sybiha, "Litvanya ve halkı, Rusya'nın topyekün işgalinin ilk günlerinden itibaren Ukrayna'ya destek sağlamada ve uluslararası birliği pekiştirmede çok önemli bir rol oynamıştır" dedi.

Litvanya’nın askeri yardımlarına ve ekonomik katkılarına dikkat çeken Sybiha, "Litvanya'nın Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını desteklemek için GSYİH'sının yüzde 25'ini ayırma konusundaki devam eden kararlılığı ve PURL girişimi kapsamındaki katkısı, Ukrayna'nın askeri kapasitesini güçlendirmek için hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Sybiha, iki ülke arasındaki sarsılmaz dayanışmayı vurgulayarak açıklamasını "Ukrayna, en zorlu zamanlarda Litvanya'nın ilkeli duruşunu ve sarsılmaz dayanışmasını her zaman hatırlayacaktır" sözleriyle tamamladı.