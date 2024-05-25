Rusya, Harkiv'de bir mağazayı vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentinde inşaat malzemeleri satılan mağazayı vurması sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'deki sivil tesislere saldırdığını belirtti.

İnşaat malzemeleri satılan mağazanın vurulduğunu ifade eden Zelenskiy, mağazanın içinde çok sayıda çalışan ve ziyaretçinin bulunduğunu kaydetti.

Zelenskiy, saldırı sonucu mağazada yangın çıktığını, olay yerinde tüm acil servislerin çalıştığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mağazaya 2 güdümlü hava bombasının isabet ettiğini belirterek, saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını aktardı.

Sinegubov, saldırı sonucu mağazada yangın çıktığını, içeride yüzlerce kişinin olabileceğini ve can kaybının artabileceğini söyledi.