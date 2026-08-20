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Ukrayna duyurdu: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Ukrayna duyurdu: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkente füzeli saldırı düzenlediğini belirtti.

Kentin farklı semtlerinde hasar meydana geldiğini aktaran Kliçko, "Solomyansk semtinde bir çocuk hastanesi binası hasar gördü." ifadesini kullandı.

Kliçko, ilk belirlemelere göre saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 33 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise kentin Sviyatoşinskiy, Darnitskiy ve Solomyansk semtlerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Rus ordusunun ayrıca Ukrayna'nın Jitomir bölgesine de saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırı nedeniyle bölgedeki bir polis merkezinde yangın çıktığı ifade edildi.

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