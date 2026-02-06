Ukrayna: Estonya'ya enerji desteği için minnettarız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna’yı Kiev’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, görüşmede güvenlik sorunları, enerji sektöründeki durum, saldırgana baskıyı artırmak için ortak çabalar, gizli filoya karşı koyma ve saldırganlık suçundan sorumlu tutulmayı ilerletme konularına odaklandıklarını belirten Sybiha, şunları dile getirdi:

“Estonya'nın Ukrayna Enerji Destek Fonu'na yaptığı 2 milyon Euro'luk katkı, bu ziyaret sırasında sağlanan 10 güçlü jeneratör ve Estonyalı STK'lar ve sivil toplum tarafından toplanan 408.000 Euro'luk enerji desteği için minnettarız. Bunlar, direncimizi güçlendirmek için zamanında ve somut katkılardır. Estonya'ya Zhytomyr bölgesindeki iyileştirme çabaları için içtenlikle teşekkür ediyorum.”

Sybiha, Ukrayna’nın, Estonya'nın Kuzey-Baltık Sekizlisi'nin başkanlığını üstlenmesini değerli bulduğunu söyledi.