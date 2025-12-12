  1. Ekonomim
  3. Ukrayna, Hazar Denizi’nde Rusya’ya ait 2 petrol platformuna saldırı düzenledi
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkilisi, Ukrayna’nın İHA’lar ile Hazar Denizi'ndeki iki Rus petrol platformu olan Filanovsky ve Korchagin’i vurduğunu açıkladı.

Ukrayna, Rusya’nın Hazar Denizi’nde bulunan 2 petrol platformunu hedef aldı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkilisi, Lukoil’e ait Rus petrol platformları Filanovsky ve Korchagin’in İHA’larla hedef alındığını belirterek, iki platformda da kritik ekipmanlara zarar verildiğini ve üretimin durdurduğunu iddia etti.
Rusya'nın Hazar petrol sahasının bir parçası olan Filanovsky petrol platformu, bu hafta başında saldırıya uğramıştı.
Ukrayna, Rusya’nın savaşı finanse etme kabiliyetini zayıflatmak amacıyla bu yıl Rus petrol tesislerine çok sayıda İHA saldırısı düzenledi.