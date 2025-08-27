Ukrayna hükümeti, 18-22 yaş arası erkeklerin yurt dışına çıkışına onay verdi

  1. Ekonomim
Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, hükümet olarak sıkıyönetim ve seferberlik durumunda devlet sınırının geçilmesine ilişkin kurallarda değişikliğe gittiklerini belirterek, 18-22 yaş arasındaki Ukrayna vatandaşı erkeklerin yurt dışına çıkış yasağını kaldırdıklarını duyurdu.

Rusya ile savaşta olan Ukrayna'da gençleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümet olarak sıkıyönetim ve seferberlik durumunda devlet sınırının geçilmesine ilişkin kurallarda değişikliğe gittiklerini belirtti.

Svyrydenko, yeni düzenlemeyle 18-22 yaş arasındaki Ukraynalı erkeklerin yurt dışına çıkış yasağını kaldırdıklarını duyurdu. Başbakan Yulia Svyrydenko değişikliğin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ise söz konusu değişiklikle genç Ukraynalıların yurt dışında eğitim, staj ve iş aracılığıyla kazanacakları deneyimleri daha sonra Ukrayna'nın gelişiminde kullanabilmelerini hedeflediklerini söyledi.

Ukrayna'da Rusya ile 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaşın ardından seferberlik ve sıkıyönetimin ilan edilmişti. Ülkede 18-60 yaş arasındaki Ukrayna vatandaşı erkeklerin tamamının yurt dışına çıkmalarına yasak getirilmişti. Söz konusu yasak yalnızca engelliler, 3 çocuğu bulunanlar, insani yardım taşıyan şoförler ile gönüllüleri kapsamıyordu.

