Ukrayna için zorlu kış kapıda: Kapsamlı baskı ve diplomatik dönüm noktaları

Ukrayna krizinin kaderinde belirleyici olması beklenen üç ana gelişme arasında ABD'deki Kongre seçimleri, kasım ortasında Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında yapılması planlanan üçlü görüşme ve aralık ortasında Miami'deki golf kulübünde düzenlenmesi öngörülen G20 Zirvesi öne çıkıyor.

Kiev'deki yetkililer, ABD Kongre seçimlerinde Demokratların Temsilciler Meclisi'ni veya Senato'yu kazanması durumunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna politikalarındaki tutumunu daha da sertleştirebileceğinden endişe ediyor. Mevcut tahminler Demokratların Temsilciler Meclisi'ni kazanacağı, Senato yarışının ise başa baş geçeceği yönünde. Yeni Kongre'nin 3 Ocak'ta göreve başlayacak olması, Trump'a yasama denetimi olmadan hareket edebileceği yaklaşık iki aylık serbest bir alan tanıyor.

Shenzhen ve Miami hatlarında yürütülen diplomasi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın katılımı olmaksızın savaşı sona erdirecek bir planı görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmeyi önerdiği belirtiliyor. Trump ise Çin'in ev sahipliğindeki bu üçlü formata açık olduğunu ifade etmiş durumda.

Diğer yandan Trump, savaşı sona erdirecek olası bir barış anlaşmasının nihai imza törenini aralık ayında Miami'de gerçekleşecek G20 Zirvesi'nde yapmayı hedefliyor. Putin'i zirveye davet etme kararı Cumhuriyetçi Parti içinden dahi tepki alırken, Rus lider katılımını henüz resmi olarak teyit etmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise G20'ye katılacağını ve savaşın bitmesi adına Putin'le her platformda görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Ancak masadaki dengeler göz önüne alındığında, sürecin eşit şartlarda bir müzakereden ziyade Ukrayna'ya tek taraflı şartların kabul ettirildiği bir teslimiyet senaryosuna evrilme riski dikkat çekiyor.

Washington'ın kısıtlamaları ve askeri desteğin geleceği

Washington hattında ise Ukrayna'ya yönelik desteklerin kısıtlandığı gözleniyor. Trump yönetimi, Rusya'ya dönük bazı yaptırımları gevşetirken Moskova ile dizel ithalatı konusunda uzlaşmaya vardı. Buna karşılık, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine düzenlediği saldırıları durdurmasını isteyen Beyaz Saray, aksi takdirde ABD istihbaratına, kritik silahlara ve uydu iletişimine erişimin kesilebileceği ihtarında bulundu.

Bu doğrultuda Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu savunma füzelerinin transferi ertelenirken, Kiev yönetimi füze saldırılarına ilişkin erken uyarıları düzenli alamadığını ve Starshield uydu sistemine erişiminin sınırlandırıldığını duyurdu. Trump'ın yakın çevresinde istihbarat paylaşımının tamamen durdurulması tartışılırken, bazı Cumhuriyetçi senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleri, Rusya yaptırımlarının zayıflatılması da dahil olmak üzere atılan bu adımları sert bir dille eleştiriyor.

Kapsamlı baskı çemberinde kritik viraj

Tüm bu tablo, Ukrayna'nın önümüzdeki birkaç ay içinde hem askeri hem de diplomatik açıdan tarihin en ağır baskı çemberlerinden biriyle yüzleşeceğini gösteriyor. Bir yandan Rusya'nın kış şartlarını fırsata çeviren saha saldırıları, diğer yandan Washington ve Pekin ekseninde şekillenen ve Kiev'i denklem dışı bırakma riski taşıyan diplomasi trafiği, savaşın kaderini belirleyecek kritik bir viraja girildiğini kanıtlıyor.