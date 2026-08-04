  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Ukrayna İHA’ları Rusya’da 3 depoyu vurdu: 5 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Ukrayna İHA’ları Rusya’da 3 depoyu vurdu: 5 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna insansız hava araçlarının (İHA), Rusya'nın Amazon'u olarak nitelendirilen çevrim içi perakende şirketi Wildberries'e ait iki depo ile Çehov kentindeki bir depoyu hedef aldığı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Ukrayna İHA’ları Rusya’da 3 depoyu vurdu: 5 kişi hayatını kaybetti
Arşiv
Takip Et

Ukrayna insansız hava araçları (İHA), gece saatlerinde Rusya’nın farklı bölgelerinde saldırılar düzenledi. Çehov kentinde bir depoya düzenlenen saldırının ardından çıkan yangında 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Ukrayna, Rusya’nın Amazon'u olarak nitelendirilen çevrim içi perakende şirketi Wildberries'e ait iki depoyu daha hedef aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, St. Petersburg şehri yakınlarındaki depoda yangın çıktığı, ancak can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Moskova’nın kuzeybatısındaki Tver bölgesindeki deponun ise İHA saldırısında hasar gördüğü kaydedildi.

Şirketin kurucusu ve CEO’su Tatyana Kim, 18 Temmuz'dan bu yana Wildberries tesislerine ondan fazla saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, Ukrayna saldırılarını "terör eylemleri" olarak nitelendirdi.

Türkiye'den Londra ve Dubai hamlesi: Varlıklı yatırımcılar rota değiştirecekTürkiye'den Londra ve Dubai hamlesi: Varlıklı yatırımcılar rota değiştirecekEkonomi
Fransa, temmuzda tarihinin en sıcak ayını yaşadıFransa, temmuzda tarihinin en sıcak ayını yaşadıDünya
Mevduat faizlerinde oranlar güncellendi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte oranlar...Mevduat faizlerinde oranlar güncellendi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte oranlar...Ekonomi
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 4 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 4 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi