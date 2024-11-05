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Ukrayna ilk kez cephede Kuzey Kore askerleriyle karşı karşıya geldiğini duyurdu

Kuzey Kore'nin, Rusya saflarında savaşmak üzere 10 bin asker gönderdiği iddia edilmişti. Ukrayna, Kuzey Kore birlikleriyle cephede ilk kez karşı karşıya gelindiğini doğruladı.

Haber Merkezi
İHA
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Ukrayna ilk kez cephede Kuzey Kore askerleriyle karşı karşıya geldiğini duyurdu
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Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini doğruladı. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko ise, “Kuzey Kore askeri birlikleri Kursk'ta ilk kez ateş altına alındı" açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore’nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker gönderdiğine yönelik haberler gündemdeki tazeliğini korurken, Ukrayna hükümetinden konuyla ilgili kritik bir açıklama geldi.

Resmi Güney Kore basınına konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini doğruladı.

Ukrayna ve Kuzey Kore askerlerinin "küçük çaplı bir çatışmaya girdiğini” söyleyen Umerov, “çatışmanın tüm güçlerin seferber edildiği sistematik olarak organize edilmiş bir çatışma düzeyinde olmadığını” ifade etti.

Yaşanan çatışmanın zamanı ve yeri hakkında detay vermeyen Umerov, olayın “Kuzey Kore'nin savaşa katılımının başlangıcı olarak kabul edilip edilemeyeceği” şeklindeki soruya ise “evet” yanıtını verdi.

Kovalenko: “Kuzey Kore birlikleri Kursk'ta ateş altına alındı”

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında savaşa girdiğini doğrulayarak, “Kuzey Kore askeri birlikleri Kursk'ta ilk kez ateş altına alındı" ifadelerini kullandı.

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