  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Ukrayna, İspanya’dan hava savunması için destek talep etti
Takip Et

Ukrayna, İspanya’dan hava savunması için destek talep etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İspanya'dan, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için yardım talep etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ukrayna, İspanya’dan hava savunması için destek talep etti
Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana üçüncü kez İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen Zelenskiy, ilk olarak Meclis'i ziyaret etti.

Meclis Başkanı Francina Armengol ve Senato Başkanı Pedro Rollan ile görüşen Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bilgi verdi.

Zelenskiy’den İspanya Parlamentosu’na teşekkür

Zelenskiy, Meclis Anı Defteri'ni imzalayarak "İspanya Parlamentosu'nun her iki kanadına da Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdikleri destek ve bu yönde aldıkları tüm kararlar için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından açıklama yapan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"İspanyol savunma şirketleriyle de işbirliği yapmak istiyoruz"

"Ukrayna'nın hava savunmasını ek sistemler ve füzelerle güçlendirmesi gerekiyor. Ayrıca İspanyol savunma şirketleriyle de işbirliği yapmak istiyoruz."

Zelenskiy, ayrıca İspanya Kralı 6. Felipe ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephenin iki kritik odağı: Pokrovsk ve Kupyansk'ta şiddetli çatışmalarRusya-Ukrayna Savaşı'nda cephenin iki kritik odağı: Pokrovsk ve Kupyansk'ta şiddetli çatışmalarDünya
Dondurulmuş varlıklar gerilimi tırmanıyor: Rusya'dan AB'ye 'misilleme' uyarısıDondurulmuş varlıklar gerilimi tırmanıyor: Rusya'dan AB'ye 'misilleme' uyarısıDünya
Epstein skandalı Harvard'a sıçradı: Eski rektör Summers, kamu görevlerinden istifa ediyorEpstein skandalı Harvard'a sıçradı: Eski rektör Summers, kamu görevlerinden istifa ediyorDünya

 

Dünya
Putin, Çin Başbakanı Li ile bir araya geldi
Putin, Çin Başbakanı Li ile bir araya geldi
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Ölüler ve yaralılar var
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Ölüler ve yaralılar var
ABD Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein dosyalarının açılması tasarısını kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein dosyalarının açılması tasarısını kabul etti
Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı: 1 trilyon dolarlık anlaşma
Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephenin iki kritik odağı: Pokrovsk ve Kupyansk'ta şiddetli çatışmalar
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephenin iki kritik odağı: Pokrovsk ve Kupyansk'ta şiddetli çatışmalar
Epstein skandalı Harvard'a sıçradı: Eski rektör Summers, kamu görevlerinden istifa ediyor
Epstein skandalı Harvard'a sıçradı: Eski rektör Summers, kamu görevlerinden istifa ediyor