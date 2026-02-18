Ukrayna, karşı saldırıda hız kazandı

Ukrayna’nın doğu ve güney cephelerindeki hızlı ilerlemesi, sahadaki koordinasyon ve küçük ama etkili taktiklerin birleşiminden kaynaklanıyor. Rus güçlerinin bazı noktalarda iletişim ve lojistik sorunları yaşaması, Ukrayna’nın manevralarını kolaylaştırdı ve geri kazanılan alanları kalıcı hâle getirdi. Bu kazanımlar, sadece askeri bir başarı değil; aynı zamanda savaşın gidişatına dair bir mesaj niteliği taşıyor. Kiev, bu hamleyle hem iç kamuoyuna moral sağlıyor hem de uluslararası gözlemcilere, masada güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğunu gösteriyor.

Saha kazanımları ve diplomatik denge

Sahadaki ilerleme, sivil yaşam ve altyapı üzerinde karmaşık etkiler yaratıyor. Enerji ve ulaşım hatlarına yönelik saldırılar hâlâ günlük yaşamı zorlarken, Ukrayna’nın ilerleyen hatları bazı bölgelerde güvenliği artırıyor ve lojistik desteği kolaylaştırıyor. Bu durum, savaşın insani boyutunu göz ardı etmeden, askeri stratejinin sahadaki karşılıklarını görmek açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.

Diplomatik süreç açısından bakıldığında, Cenevre’de başlayacak barış görüşmeleri öncesinde kazanılan topraklar Kiev’in elini güçlendiriyor. Sahada elde edilen başarı, masada pazarlık gücünü artırıyor ve Ukrayna’nın taleplerini daha sağlam temellere oturtmasına olanak tanıyor. Aynı zamanda bu ilerleme, Rus tarafına karşı diplomatik mesaj niteliği taşıyor; savaşın sadece silahla değil, strateji ve zamanlama ile yürütüldüğünü hatırlatıyor.

Geleceğe dair belirleyici faktörler

Önümüzdeki günlerde hem cephe hattındaki hareketlilik hem de diplomatik sürecin sonuçları, savaşın seyrini belirleyecek. Ukrayna’nın koordineli saldırıları, kazanılan alanlar ve sivil etkiler bir araya geldiğinde, bu operasyonun sadece kısa vadeli bir ilerleme değil, uzun vadeli stratejik bir hamle olduğu görülüyor. Kiev’in askeri ve diplomatik hamleleri, hem sahada hem masada dengeyi yeniden kurmak için kritik öneme sahip.