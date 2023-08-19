'Ukrayna, Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulundu'

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın S-200 füzesiyle Kırım'a saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Bakanlıktan gece saatlerinde gerçekleşen saldırı girişimiyle ilgili yapılan açıklamada, "19 Ağustos gecesi, Kiev rejimi saldırı versiyonuna dönüştürülmüş S-200 hava savunma güdümlü füzesiyle Kırım'a terör saldırısı girişiminde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna füzesinin zamanında tespit edildiği ve Rus hava savunma sistemleri tarafından havada engellendiği belirtilen açıklamada, herhangi bir hasar ve zayiat olmadığı kaydedildi.

Putin, Rostov-na-Donu’daki askeri karargahta Rus komutanlarla bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırı yakınında Rostov-na-Donu’daki askeri karargahı ziyaret ederek Rus komutanlardan bilgi aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyondan" sorumlu askeri grubun Rostov-na-Donu şehrindeki askeri karargahını ziyaret etti.

Putin burada bazı Rus komutanlardan bilgi alırken Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da Putin'e rapor verdi.

Ukrayna sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Rostov-na-Donu, Rusya'nın savaşta yer alan Güney Askeri Bölgesi ordusunun karargahına ev sahipliği yapıyor.