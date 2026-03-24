Ukrayna krizinde diplomatik eşik: Çin’den müzakere masasına dönüş çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dün Ukrayna meselesindeki son gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi. Oturumda söz alan Çin’in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Sun Lei’nin açıklamaları, Pekin’in krizin çözümü noktasındaki stratejik tutumunu bir kez daha gündeme taşıdı. Mart ayı itibarıyla sahada artan gerilime dikkat çeken Sun, uluslararası toplumun çatışmaları körüklemek yerine barışçıl bir çözüm için zemin hazırlaması gerektiğini ifade etti.

"Barış için siyasi irade ve karşılıklı müzakere şart"

Sun Lei, oturum boyunca yaptığı değerlendirmelerde, askeri yöntemlerin kalıcı bir sonuç getirmeyeceğinin altını çizdi. İlgili tüm tarafları sağduyuya davet eden temsilci, nisan ayı öncesinde diplomatik temasların yoğunlaştırılmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Çin’in barışa giden yolun ancak karşılıklı müzakere ve siyasi irade ile mümkün olabileceğine dair inancını yineleyen Sun, diyaloğun önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Bölgesel güvenlik ve insani kriz uyarısı

BM bünyesinde gerçekleşen görüşmelerde, insani yardım koridorlarının güvenliği ve sivil kayıpların önlenmesi de öncelikli başlıklar arasındaydı. Sun, çatışmaların yayılma riskine karşı uyarıda bulunarak, küresel enerji ve gıda güvenliğinin korunması adına tarafların sorumluluk alması gerektiğini hatırlattı. Bu süreçte uluslararası kuruluşların daha aktif bir arabuluculuk rolü üstlenmesi, mart ayı sonu itibarıyla diplomasinin en önemli beklentisi haline gelmiş durumda.

Uzlaşma ihtimali hala güçlü mü?

Güvenlik Konseyi’ndeki bu son oturum, nisan ayı ve sonrasındaki süreçte Ukrayna krizinin seyri açısından belirleyici bir atmosfer yarattı. Çin’in sunduğu müzakere odaklı yaklaşım, sahadaki askeri hareketliliğin gölgesinde kalsa da uluslararası siyasetin temel gündem maddesi olmaya devam ediyor. Tarafların bu çağrılara vereceği somut yanıtlar, bölgedeki kalıcı istikrarın anahtarını belirleyecek gibi görünüyor.