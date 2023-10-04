Ukrayna limanlarında tahıl trafiği

Ukrayna Donanma sözcüsü Dmytro Pletenchuk 12 yük gemisinin daha Karadeniz'deki geçici tahıl koridoru üzerinden Ukrayna'nın limanlarına doğru yola çıktığını ve 10 geminin de Ukrayna limanlarından ayrılmaya hazır olduğunu açıkladı.

Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinden sonra Afrika'ya tahıl ihraç etmek üzere geçici "insani koridor" oluşturmuştu.

Rusya, geçen yıl Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna'nın limanlarını abluka altına almış ve tahıl ihracatını engellemişti.