Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Didenko: Savaş sonrası acele seçim ülkeyi riske atar

Ülkede hala yürürlükte olan sıkıyönetim nedeniyle seçimlerin yasal olarak mümkün olmadığına işaret eden Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Oleh Didenko, önceliğin kalıcı bir ateşkes ve güvenliğin sağlanması olduğunu belirtiyor. Savaşın yol açtığı yıkım ise seçim organizasyonunu hem güvenlik hem de lojistik açıdan zorlaştırıyor.

İşgal bölgeleri, askerler ve mülteciler için belirsizlik sürüyor

Yetkililer, milyonlarca Ukraynalının ülke içinde yerinden edildiğini ya da yurt dışına göç ettiğini, bu nedenle seçmen listelerinin güncelliğini yitirdiğini belirtiyor. Ayrıca çok sayıda oy verme merkezinin ya hasar gördüğü ya da kullanılamaz durumda olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan bazı uluslararası çevrelerde, özellikle barış sürecinin bir parçası olarak Ukrayna’da seçim yapılması gerektiğine yönelik çağrılar dile getiriliyor. Ancak kamuoyu yoklamaları, Ukrayna halkının büyük bölümünün savaş sona ermeden seçim yapılmasına sıcak bakmadığını ortaya koyuyor.

Seçim kurulu, işgal altındaki bölgelerde oy kullanılmasının gündemde olmadığını, askerler ve mülteciler için ise özel düzenlemeler gerekeceğini vurguluyor. Didenko, tüm bu şartlar sağlanmadan yapılacak bir seçimin adil ve güvenilir olmayacağını belirterek “acele kararların uzun vadeli sonuçlar doğurabileceği” uyarısında bulunuyor.