Ukrayna: Müzakere süreci çalışma grubu formatında devam etti

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, Abu Dabi’deki üçlü görüşmenin ardından müzakere sürecinin bugün çalışma grubu formatında devam ettiğini belirtti.

Ukrayna heyetinde kendisiyle birlikte Kyrylo Budanov, Davyd Arakhamia, Serhii Kyslytsia, Andrii Hnatov, Vadym Skibitskyi ve Oleksandr Bevz’in yer aldığını ifade eden Umerov, “ABD tarafında istişarelere Steve Witkoff, Jared Kushner ve Josh Gruenbaum’un yanı sıra Daniel Driscoll ve General Alex Grynkewich katıldı. Rus tarafı ise üst düzey askerî temsilcilerle yer aldı.” dedi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre Umerov, çalışmaların somut adımlar ve pratik çözümler üzerinde yoğunlaşan, içerikli ve verimli geçtiğini dile getirerek, Zelenski’ye sunulmak üzere bir rapor hazırladıklarını açıkladı.