Ukrayna, NATO ile koordinasyonu derinleştiriyor

Görüşmede, diplomatik süreçte gelinen son aşama masaya yatırıldı. Sybiha, Abu Dabi’de yürütülen temaslar ile Cenevre’de devam eden görüşmeler hakkında Ruge’ye kapsamlı bilgi verdi. Barış arayışlarının sürdüğünü vurgulayan Sybiha, müzakere trafiğinin yoğunlaştığını ifade etti.

NATO ile stratejik iş birliği genişliyor

Toplantıda ayrıca NATO’nun Ukrayna’ya sağladığı destek ve iş birliği mekanizmaları da ele alındı. Sybiha, ittifakın girişimleri çerçevesinde verilen katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, önümüzdeki dönemde bu desteğin daha da güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Ukrayna’nın transatlantik güvenlik mimarisinin bir parçası olmaya devam ettiğini belirten Sybiha, savaş sahasında edinilen tecrübelerin kolektif savunma anlayışına somut katkılar sunduğunu kaydetti. Cepheden gelen anlık verilerin, savunma planlamasında belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Rusya ile askeri ve teknolojik alandaki rekabete de değinen Sybiha, savunma üretim kapasitesinin artırılması ve kritik teknolojilere yatırım yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Özellikle savunma sanayisinde sürdürülebilir üretim ve modernizasyonun öncelikli başlıklar arasında yer aldığı belirtildi.

Görüşmede, Ukrayna ile NATO arasındaki koordinasyonun derinleştirilmesi ve Rusya üzerindeki uluslararası baskının artırılmasına yönelik adımlar da değerlendirildi. Tarafların, diplomatik ve güvenlik alanındaki iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.