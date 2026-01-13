Ukrayna: NATO müttefiklerinin kararlı adımlarına güveniyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna'nın talebi üzerine toplanan NATO-Ukrayna Konseyi'nin ardından açıklama yaptı.

NATO-Ukrayna Konseyi'nden olağanüstü toplantı

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, toplantının içeriğine dair bilgi veren Sybiha, "Bugün, Ukrayna'nın talebi üzerine, Rusya'nın yoğun füze ve insansız hava aracı saldırıları ve orta menzilli balistik füze kullanımı karşısında, NATO-Ukrayna Konseyi'nin Siyasi İşler Komitesi formatında olağanüstü bir toplantısı gerçekleştirildi” diye konuştu.

Sybiha “Ukrayna, NATO müttefiklerine Rusya'nın kritik enerji altyapısına yönelik devam eden saldırıları hakkında bilgi verdi" dedi.

Acil ihtiyaçları ve beklentileri sıralayan Sybiha, açıklamasını "Hava savunmasının güçlendirilmesi, ek füzelerin temin edilmesi, PURL girişimine katkıda bulunulması ve önleyici insansız hava araçları da dahil olmak üzere savunma üretiminin desteklenmesi acil öncelikler arasında yer alıyor. Ukrayna'ya desteği artırmak, Moskova üzerindeki baskıyı yükseltmek ve kalıcı bir barışı daha da yakınlaştırmak için Müttefiklerin kararlı adımlarına güveniyoruz” sözleriyle tamamladı.