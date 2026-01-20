Ukrayna: Putin, soykırım niteliğinde bir savaş yürütmeye devam ediyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya’nın ülke genelindeki enerji hatlarını ve sivilleri hedef alan son saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıların insani bilançosuna dikkat çeken Sybiha, "Rusya'da gece boyunca süren kitlesel grevin ardından Kiev'de binlerce ev ısıtmasız kaldı. Savaş suçlusu Putin; kadınlara, çocuklara ve yaşlılara karşı soykırım niteliğinde bir savaş yürütmeye devam ediyor. Kiev, Vinnytsia, Dnipro, Odesa, Zaporizhzhia, Poltava, Sumy ve diğer bölgelere düzenlenen saldırılar sivil kayıplara ve enerji altyapısında hasara yol açtı" dedi.

"Ukrayna için kalıcı bir barış olmadan Avrupa'da barış olmaz"

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göe, Davos'ta toplanan dünya liderlerine seslenen Bakan Sybiha, barışın ancak askeri güçle sağlanabileceğini belirterek ”Putin'in bu sabahki barbarca saldırısı, Davos'ta bir araya gelen dünya liderleri için bir uyarı niteliğindedir. Ukrayna halkına destek acildir; Ukrayna için kalıcı bir barış olmadan Avrupa'da barış olmaz; barış ancak güç yoluyla sağlanabilir. Acil olarak ek enerji yardımı, hava savunma ve önleme sistemlerine ve Moskova'ya yaptırım baskısına ihtiyacımız var” diye konuştu.

Ukrayna halkının direncinin suiistimal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Sybiha, "Ukrayna halkının direnci, bu savaşın devam etmesi için bir bahane olamaz. Bu savaş en kısa sürede sona ermelidir" ifadelerini kullandı.