  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Ukrayna: Rus ordusu 3 hipersonik "Kinjal" füzesi ve 135 İHA ile saldırı düzenledi
Takip Et

Ukrayna: Rus ordusu 3 hipersonik "Kinjal" füzesi ve 135 İHA ile saldırı düzenledi

Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik 3 hipersonik "Kinjal" tipi füze ve 135 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği açıklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ukrayna: Rus ordusu 3 hipersonik "Kinjal" füzesi ve 135 İHA ile saldırı düzenledi
Takip Et

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece ülkeye füze ve İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3 "Kinjal" tipi hipersonik füze ve 135 İHA'nın kullanıldığı ifade edilen açıklamada, 2 füze ve 91 İHA'nın havada imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bir füze ve 41 İHA'nın ülkenin 13 noktasına isabet ettiği bilgisi verildi.

Saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne (DSNS) ait Telegram hesabından yapılan paylaşımda hava saldırıları nedeniyle Dnipropetrovsk bölgesinde bir kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Zaporijya bölgesindeki Zariçne köyünde düzenlenen saldırı sırasında arama kurtarma çalışmalarında yer alan bir DSNS görevlisinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

"Zaporijya bölgesinde Yablokovo yerleşim yerini ele geçirdik"

Rusya Savunma Bakanlığından Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinde Yablokovo yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta içinde Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerindeki 11 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

"Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki bir işletmede yangın çıktı"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün saat 07.00'ye kadar 64 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından yok edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan Rusya'nın Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölge üzerinde 25 İHA'nın vurulduğunu bildirerek, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki bir işletmede yangın çıktı." ifadesini kullandı.

Olay yerinde gerekli çalışmaların sürdüğünü aktaran Malkov, olayda can kaybının olmadığını kaydetti.

Maduro, ABD halkına seslendi: Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?Maduro, ABD halkına seslendi: Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?Dünya
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Müdafaa-i Hukuk mücadelemiz kazanacak!CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Müdafaa-i Hukuk mücadelemiz kazanacak!Gündem

 

Dünya
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın talimatının ardından Epstein dosyası için harekete geçti
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın talimatının ardından Epstein dosyası için harekete geçti
Trump'tan BBC'ye tazminat davası: 1 ila 5 milyar dolar arasında bir dava açacağız
Trump'tan BBC'ye tazminat davası: 1 ila 5 milyar dolar arasında bir dava açacağız
Gazze’de çadırlarda hayat, yağmurla kabusa dönüyor
Gazze’de çadırlarda hayat, yağmurla kabusa dönüyor
Maduro, ABD halkına seslendi: Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?
Maduro, ABD halkına seslendi: Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?
114 yıl sonra üretimi durduruyor: Kraliyet ailesine kask üretiyordu!
114 yıl sonra üretimi durduruyor: Kraliyet ailesine kask üretiyordu!