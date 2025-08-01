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Ukrayna: Rus ordusu 72 İHA ile saldırı düzenledi

Rus ordusu, 72 insansız hava aracıyla (İHA) Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırısı düzenledi.

Haber Merkezi
AA
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Ukrayna: Rus ordusu 72 İHA ile saldırı düzenledi
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Ruslar ülkeye bu gece İHA saldırısı düzenledi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine 72 İHA fırlattığı kaydedilen açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 44 İHA'nın imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.Ukrayna: Rus ordusu 72 İHA ile saldırı düzenledi - Resim : 1

Kiev'e dün düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada ise Rusların dün başkent Kiev'e yaptığı hava saldırısının ardından devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Kentin Sviyatoşinskiy ilçesine yönelik gerçekleşen saldırıda ölenlerin sayısının 28'e çıktığı kaydedilen açıklamada, "2, 6 ve 17 yaşlarında 3 çocuk olmak üzere 28 kişi hayatını kaybetti. 16'sı çocuk 159 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Kiev'de yas günü ilan edildi

Öte yandan, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun dün gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenler anısına bugünü yas günü ilan ettiklerini duyurdu.

Kentteki bayrakların yarıya indirileceğini kaydeden Kliçko, "1 Ağustos'ta kentteki her türlü eğlence etkinliği yasaklandı." ifadesini kullandı.

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