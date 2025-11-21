Ukrayna: Rus ordusunun düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinde farklı bölgelere hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi

Açıklamada, Zaporijya kentine yapılan saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Rusya'nın, Çernigiv bölgesine de insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, bölgede 1 kişinin öldüğü kaydedildi.

Rusya'nın Odessa bölgesine de İHA saldırısı yaptığı belirtilen açıklamada, bu saldırıda biri çocuk 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan, Rus ordusunun 19 Kasım'da füze saldırısı düzenlediği Ternopil kentinde de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, kentte ölenlerin sayısının 28'e yükseldiği ifade edildi.

Rusya 115 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece 115 İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin 95 İHA'yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, 19 İHA'nın 12 noktaya isabet ettiği ifade edildi.