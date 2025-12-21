Ukrayna: Ruslar, 50 Ukraynalıyı zorla Rusya'ya götürdü
Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi bölgesinden yaklaşık 50 Ukraynalıyı "zorla" Rusya'ya götürdüğünü iddia etti.
Ombudsman Lubinets, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın insan haklarını ihlal ettiğini belirtti.
Lubinets, "18 Aralık'ta Rusya Silahlı Kuvvetleri, Sumi bölgesindeki Grobovske köyünden yaklaşık 50 sivili yasa dışı bir şekilde gözaltına aldı ve uygun koşullardan mahrum bırakarak 20 Aralık'ta zorla Rusya Federasyonu topraklarına götürdü." ifadesini kullandı.
Lubinets, uluslararası toplumu bu duruma tepki göstermeye davet etti.