Ukrayna: Rusya 60’tan fazla füze ve 450 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Ukrayna’da hava sıcaklığının eksi 20 derecenin altına düştüğünü belirterek, “Gece boyunca Rusya, balistik füzeler de dahil olmak üzere 60’tan fazla füze ve 450 insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.” dedi.

Sybiha, Rusya’nın Ukrayna’da enerji ve konut altyapısını hedef aldığını açıkladı

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, başlıca hedeflerin Kyiv, Dnipro, Harkiv, Sumi, Odesa ve diğer bölgelerde enerji altyapısı ve konutların olduğunu ifade eden Sybiha, “Putin, sıcaklıkların düşmesini bekledi ve Ukrayna halkına yönelik soykırım niteliğindeki saldırılarını sürdürmek için insansız hava araçları ve füzeler stokladı.” diye konuştu.

Sybiha, bu hafta Abu Dabi’de yürütülen diplomatik çabalar ve ABD’ye verdiği sözlerin dahi en sert kış koşullarında sivillere yönelik ‘terörü’ sürdürmesini engellemediğini dile getirerek, şunları söyledi:

“Şiddeti durdurmaya zorlanması gereken teröristlerle karşı karşıyayız. Dünya bunun için gerekli araçlara sahip. Ukrayna’nın hava savunmasını ve enerji dayanıklılığını güçlendirin. Moskova üzerindeki baskıyı artırın. Rus savaş makinesini enerji gelirlerinden ve teknolojiye erişimden mahrum bırakın. Rus rejimini izole edin. Rusya’nın yasa dışı petrol tankerlerini durdurun ve el koyun.”