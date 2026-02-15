Ukrayna: Rusya bir haftada 1300 İHA, 1200 bomba ve 50 füzeyle saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın son bir hafta içerisinde Ukrayna'ya yönelik düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Rus ordusunun bugün Ukrayna'nın Odessa, Donetsk, Zaporijya ile Sumi bölgelerine saldırılar düzenlediğini aktaran Zelenskiy, son bir haftada ülkesine yaklaşık 1300 İHA, 1200'den fazla güdümlü bomba ve çoğu balistik olmak üzere 50 füzenin fırlatıldığını belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın bu hafta içinde de Ukrayna'daki enerji altyapısını hedef almaya devam ettiğinin altını çizdi.

Almanya'da 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında farklı ülkelerin liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini vurgulayan Zelenskiy, savaşın yıl dönümü olan 24 Şubat'a kadar Ukrayna'ya yeni silah ve enerji yardım paketlerinin sağlanması üzerinde kendileri ile anlaştığını kaydetti.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın, Rusya'yı terör imkanlarından mahrum bırakmak için her gün hava savunmasına ihtiyacı var." ifadesini kullandı.