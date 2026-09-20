Ukrayna: Rusya bir haftada 2 binden fazla SİHA ve 19 füzeyle saldırdı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

Bu süreç içerisinde ülkesine 2 binden fazla SİHA ve 1700 güdümlü bombanın fırlatıldığını aktaran Zelenskiy, saldırılarda ayrıca farklı tipte 19 füzenin kullanıldığını belirtti.

Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece Herson bölgesinde yer alan bir manastıra İHA saldırısı düzenlediğini öne sürerek, "Manastırın bir rahibi öldü, dört kişi de yaralandı." ifadesini kullandı.

Ülkesinin birçok bölgesindeki kritik ve sivil altyapıların bu gece saldırılar altında kaldığını kaydeden Zelenskiy, "Rus saldırılarına karşı her gün ve her gece kendimizi savunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.