Ukrayna: Rusya Kiev'e füze saldırısı düzenledi

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, Rus ordusunun başkent Kiev'e tekrar füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Rus ordusunun dün gece Kiev'e yoğun bir hava saldırısı daha düzenlediği aktarılan açıklamada, başkente doğru Hazar Deniz bölgesinden X-101/555 tipi seyir füzelerinin fırlatıldığı kaydedildi.

Popko açıklamasında, mevcut bilgilere göre Ukrayna hava savunma kuvvetlerince tüm hedeflerin imha edildiğini belirterek, "Ön bilgilere göre, başkentin çevresindeki hava sahasında hava savunma kuvvetleri tarafından 20'den fazla düşman hava hedefi tespit edilerek imha edildi." ifadelerini kullandı.

Popko, imha edilen füze parçalarının kentin Desnyan semtinde elektrik hatları ve bir marketin pencerelerine hasar verdiğini kaydederek, ölü veya yaralı hakkında şimdilik bir bilginin alınmadığını bildirdi.

Öte yandan Rusya'nın Harkiv kentine düzenlediği roket saldırısı sonucunda şehrin merkezi caddelerinden birinde yol hasar gördü. Ekipler, olay yerinde çalışma yaptı.