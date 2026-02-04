Ukrayna: Rusya, Kiev'in kombine ısı ve elektrik santrallerinden birine saldırı düzenledi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, dün gece Rusya'nın Kiev'in kombine ısı ve elektrik santrallerinden birine ağır bir saldırı düzenlediğini kaydetti.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Sybiha, silahların azami hasara yol açacak şekilde tasarlanmış şarapnel parçalarıyla dolu olduğunu aktardı. Dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte Rusya’nın savaşının bir başka suç mahalli olan bu yeri ziyaret ettiklerini belirten Sybiha, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, uluslararası toplumu Rusya üzerindeki baskıyı acilen ve önemli ölçüde artırmaya ve halkımıza yönelik askeri ve enerji desteğini genişletmeye çağırdı."