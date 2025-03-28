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Ukrayna: Rusya, savaşta yaşamını yitiren 909 Ukraynalı askerin cenazesini iade etti

Rusya 909 Ukraynalı askerin cenazesini iade etti. Cenazelerin iadesinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yardım sağladı.

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Ukrayna: Rusya, savaşta yaşamını yitiren 909 Ukraynalı askerin cenazesini iade etti
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Rusya-Ukrayna savaşında yaşamını yitiren 909 Ukraynalı askerin cenazesinin Rusya tarafından Ukrayna'ya iade edildiği bildirildi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'ne bağlı Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, savaşta yaşamını yitiren Ukraynalı askerlerin cenazelerinin iadesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Rusya'nın 909 askerin cenazesini Ukrayna'ya teslim etiği aktarıldı.

Cenazelerin iadesinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) yardım sağladığı bildirildi.

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