  3. Ukrayna: Rusya son bir ayda Ukrayna'daki mevzilere 5 bin 328 güdümlü hava bombası attı
Ukrayna: Rusya son bir ayda Ukrayna'daki mevzilere 5 bin 328 güdümlü hava bombası attı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun sadece son bir ayda Ukrayna'daki mevzilere yönelik 5 bin 328 güdümlü hava bombası fırlattığını açıkladı.

Bakanlığa ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kullandığı güdümlü hava bombaları sayısının son bir ayda önemli ölçüde arttığı belirtildi.

"Rusya, son bir ayda Ukrayna'daki mevzilere 5 bin 328 güdümlü hava bombası fırlattı"

Rus ordusunun son bir ayda Ukrayna'daki mevzilere 5 bin 328 güdümlü hava bombası fırlattığı aktarılan açıklamada, "Bu, 2025'in başından bu yana bir ayda atılan en yüksek güdümlü hava bombası sayısıdır." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarının arttığı kaydedilen açıklamada, "Düşman, 10 ayda yaklaşık 40 bin hava bombası fırlattı. Bu sayı geçen yılın tamamındaki sayıya eşit." ifadelerine yer verildi.

