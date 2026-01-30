Ukrayna: Rusya sorumluluktan kaçamayacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Viyana'da, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Yönetim Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik sistematik saldırılarının yol açtığı nükleer güvenlik riskleri konusunda bir toplantı düzenlediğini açıkladı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre Rafael Mariano Grossi’nin, bu tür saldırıların IAEA'nın yetki alanı içinde olduğunu ve doğrudan nükleer riskler oluşturduğunu açıkça teyit ettiğini belirten Sybiha, “Rusya sorumluluktan kaçamayacak. Ukrayna, saldırgan devletin haklarını kısıtlamak için IAEA Tüzüğü'nde değişiklikler başlatmak da dahil olmak üzere, sistematik bir yasal ve siyasi yanıt oluşturmaya devam edecektir.” dedi.

Sybiha, Ukrayna'nın yanında yer alan ve bu toplantıyı mümkün kılan Hollanda, Kanada, Litvanya, Almanya, Belçika, Lüksemburg, İtalya, Romanya, Portekiz, Fransa, İngiltere ve Japonya'ya minnettar olduklarını belirtti.