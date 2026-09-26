Ukrayna Rusya’daki petrol rafinerisini vurduğunu açıkladı

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Ukrayna, gece saatlerinde Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Krasnodar bölgesinde bulunan İlsky petrol rafinerisine saldırı düzenlediğini duyurdu. Ukrayna Genelkurmayı, saldırının kendi güçleri tarafından gerçekleştirildiğini bildirirken, Rus yetkililer de bölgede iki tesise insansız hava aracı saldırısı yapıldığını açıkladı.

Rafineride yangın çıktı

Saldırının ardından İlsky rafinerisinde yangın çıktığı belirtildi. Krasnodar bölgesindeki operasyon merkezinin açıklamasına göre olaylarda üç kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Krasnodar Valisi Veniamin Kondratiev de bölgede iki ayrı tesise insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Rafinerinin kapasitesi 6,6 milyon ton

İlsky petrol rafinerisi, Kiev’in yaklaşık 850 kilometre güneydoğusunda bulunuyor. Tesisin yıllık tasarım kapasitesinin yaklaşık 6,6 milyon ton olduğu belirtildi. Bağımsız bir tesis olarak faaliyet gösteren rafineri, Ukrayna’nın Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırıları kapsamında daha önce de birkaç kez hedef alınmıştı.

Ukrayna enerji altyapısını hedef alıyor

Kiev yönetimi, Rusya’nın petrol ürünleri üretimini ve satışını sekteye uğratmak amacıyla rafinerilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırılar nedeniyle Rusya’da yakıt tedarikine ilişkin sorunlar gündeme gelirken, Rus yetkililer benzin, dizel ve jet yakıtı ihracatının büyük bölümüne geçici kısıtlamalar getirdi.

Rusya’dan karşı saldırı açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca 645 Ukrayna insansız hava aracının engellendiğini veya imha edildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca Rus güçlerinin Kiev’de bir veri işleme merkezini hedef aldığını bildirdi.

Karadeniz’de bir kuru yük gemisinin de vurulduğu, Odesa ve çevresindeki bazı hedeflere yönelik saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Kiev’e de saldırı düzenlendi

Ukrayna Hava Kuvvetleri ise Rusya’nın gece saatlerinde 173 insansız hava aracı fırlattığını açıkladı. Bunların 50’den fazlasının jet motorlu İHA olduğu belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkente sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırıda en az beş kişinin yaralandığını duyurdu.

Son saldırılar, Rusya-Ukrayna savaşında enerji altyapısına yönelik karşılıklı saldırıların devam ettiğini ortaya koyarken, yakıt tedariki üzerindeki baskının da sürmesine neden oluyor.