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Ukrayna: Rusya'nın 3 savaş uçağını imha ettik

Ukrayna, bugün Rusya'nın 2 Su-34, 1 Su-35 savaş uçağını aynı anda imha ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Ukrayna: Rusya'nın 3 savaş uçağını imha ettik
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Rusya'ya ait 3 savaş uçağını vurduklarını duyurdu.

Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah Ukrayna Hava Kuvvetleri birimlerinin, doğu yönünde Rusya'ya ait iki Su-34 bombardıman uçağı ve bir Su-35 savaş uçağını aynı anda imha ettiğini belirterek, "Bizi hiçbir şey durduramaz." ifadesine yer verdi.

 

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