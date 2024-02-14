Ukrayna: Rusya'nın büyük çıkarma gemisini imha ettik
Ukrayna, Rusya'ya ait büyük çıkarma gemisi "Sezar Kunikov"u imha ettiğini duyurdu.
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü birimleri arasında yapılan iş birliğiyle Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi "Sezar Kunikov"un imha edildiği bildirildi.
Yazılı açıklamada, geminin imha edildiği sırada Kırım'da yer alan Alupka yerleşimi yakınlarında Ukrayna kara sularında bulunduğu kaydedildi.